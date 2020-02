Missione Sole, partita la sonda europea da Cape Canaveral

È partita la sonda europea per la missione Sole da Cape Canaveral. Per gli americani si sta per scrivere un altro pezzo di storia

Il razzo Atlas 5 è partito da Cape Canaveral: la sonda europea Solar Obiter diretta al Sole è stata lanciata. Questo viene considerato con uno dei progetti più ambiziosi di sempre.

Realizzata direttamente dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la Nasa. C’è anche un po’ di Italia tra gli strumenti sviluppato all’interno dell’Università di Firenze.

Ci sono stati già due rinvii dovuti a condizioni metereologiche non adatte e un problema tecnico, ma finalmente la missione ha avuto il suo via libera e fra tre anni il suo viaggio porterà la sonda a 42 milioni di chilometri dal Sole, come si evince da Ansa.

Il lancio è avvenuto utilizzando l’asse di allineamento tra Terra e Venere: questo permette infatti di dare alla sonda la traiettoria corretta così che possa effettuare il suo cammino guidato dalla spinta gravitazionale dei due Pianeti che gli fanno da cuscinetto.

Una volta che sarà arrivata alla sua orbita – come racconta sempre Ansa – la sua vicinanza al Sole sarà unica nel suo genere e mai avvenuta in precedenza. Questo servirà per ottenere le prime immagini al fine di studiare campi magnetici e regioni polari.

Uno studio che porterà a migliorare anche dettagli importanti per il rapporto tra Sole e Terra. Un altro pezzo di storia oggi è stato scritto.