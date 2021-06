Miryea Stabile allarma i fan. In occasione di una serata mondana trascorsa in compagnia di Vera Gemma e Jeda Filal, l’ex naufraga è apparsa magra, tirata, triste. Alcune Instagram stories e scatti fotografici tratti dal suo profilo ufficiale, evidenziano forme sempre più assottigliate.

I followers della ventitreenne bresciana si sono detti allarmati poiché, rispetto agli ultimi giorni trascorsi a L’Isola dei Famosi, Miryea sembrerebbe estremamente sottopeso, al limite della denutrizione. Un dettaglio, nella fattispecie, ha immediatamente monopolizzato la loro attenzione:

“Miryea si è ridotta a pelle e ossa. Guardatele il punto vita. È strettissimo… Sta dimagrendo ancora da quando è tornata in Italia. Eppure qui la possibilità di mangiare ce l’ha. La cosa è allarmante, perché sta rischiando seriamente di cadere in un brutto tunnel”

Com’era facilmente prevedibile, i selfie incriminati hanno alimentato il classico delirio da social network. I moralisti della rete stanno fomentando le polemiche e creando inutili allarmismi. L’ex vincitrice de La Pupa, il Secchione e Viceversa appare sì un po’ magra, ma sembra godere di buona salute.

A #Miryea si vedono le ossa dello sterno 😳😧 Non la riconosco più. Secondo me si è fissata che non deve riprendere i chili persi all’ #Isola …L’importante è che non scende ancora di peso, perchè rischia di sembrare uno scheletro

