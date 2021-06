Una frecciatina dal retrogusto amaro e acidulo. Miryea Stabile, ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, dopo esser stata etichettata all’unisono “voltagabbana” e “banderuola”, ha replicato a modo suo alle accuse dei suoi ex compañeros.

Attraverso un’intervista rilasciata al sito di anticipazioni televisive SuperGuidaTv, Miryea Stabile non le manda a dire. Con tono incisivo e una certa vena polemica, mette a tacere coloro che hanno stigmatizzato il suo percorso in Honduras:

“Sono sempre stata me stessa al 100%. Gli altri non hanno sopportato il fatto che io non mi sia accodata al pensiero del gruppo. Io ho sempre cercato di farmi un’idea sulle situazioni senza essere condizionata. Non mi sento assolutamente una banderuola”