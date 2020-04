‘Morto per il Coronavirus’ Lutto a Italia’s Got Talent: il triste addio...

Un grave lutto ha sconvolto in queste ore Italia’s Got talent e il mondo della musica. La prematura morte causata dal Coronavirus: ‘La sua scomparsa ci addolora e ci sconvolge’

In queste ultime ore il celebre talent di Italia 1 e il mondo della musica sono stati sconvolti dall’improvvisa e prematura scomparsa di un grande musicista.

‘Una notizia che non avremmo mai voluto leggere’ scrivono i fan sui social del celebre ex concorrente di Italia’s Got Talent, Mirko Bertuccioli venuto a mancare all’età di soli 46 anni a causa del Covid-19 dopo 4 settimane in terapia intensiva ad Ancona. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

Morto Mirko Bertuccioli dei Camillas

Una morte improvvisa e prematura quella di Mirko Bertuccioli, il quale è scomparso dopo aver contratto il Coronavirus che l’ha travolto senza alcuna pietà all’età di soldi 46 anni.

Componente della band di Pesaro, I Camillas, era una persona solare, piena di vita e generosa, come lo descrivono fan e amici sui social sotto lo straziante post del gruppo artistico.

L’ex concorrente di Italia’s Got Talent, pare sia stato contagiato nel corso di uno dei suoi ultimi concerti nella regione Lombarda prima del Lockdown.

Gli strazianti messaggi di addio sui social

‘Una persona speciale e piena di luce’ che tutti i suoi amici e fan porteranno sempre nel cuore. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia e di cordoglio.

Tra questi anche quello del Sindaco Matteo Ricci e del Vicesindaco Daniele Vimin i quali si dicono addolorati per la perdita del caro Mirko Bertolucci e ricordano il suo grande amore per la città di Pesaro, portando il suo nome in tutte le regioni d’Italia attraverso il Festival musicale ‘From Pesaro With Love che organizzava per amore della città’.

Poi il triste addio dei suoi insostituibili compagni di viaggio, I Camillas su facebook, che ricorderanno sempre la sua persona così talentuosa, speciale e sempre pronta a donare un sorriso.

Ciao Mirko! che la terra ti sia lieve.