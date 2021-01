Miriana Trevisan per strada si scopre tutta: le curve paralizzano il traffico

Una bellezza intramontabile quella di Miriana Trevisan: le sue curve in giro per le strade di Roma hanno letteralmente paralizzato il traffico.

Non si può circolare tranquillamente per le strade di Roma ma Miriana Trevisan con le sue curve scoperte ha lasciato che i pochi passati restassero completamente paralizzati.



Una bellezza che non ha tempo quella di Miriana. Le sue ultime foto hanno fatto il boom di like e commenti grazie a qualche curva non perfettamente coperta.

Miriana Trevisan, il fisico da urlo lascia i fan senza parole

La bellissima showgirl napoletana, Miriana Trevisan, ha voluto fare una passeggiata per le strade non più strapiene come un tempo della nostra bellissima capitale.

Non ha potuto fare a meno di fare qualche scatto da riservare ai suoi fan che la seguono con moltissimo interesse. In effetti è difficile restare impassibile davanti alla sua bellezza inossidabile.

Una bellezza mediterranea che come il vino diventa più interessante ogni anno che passa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)



In tanti sperano di vederla di nuovo in Tv come un tempo quando spalleggiava Mike Bongiorno. Purtroppo, infatti, dagli anni de La Ruota della fortuna, il suo viso nel piccolo schermo è una meteora. Una fan, infatti, commenta:

“Non perdevo una puntata della ‘Ruota della Fortuna’… Miriana🌹“.

Un’altra ammiratrice ha raccontato:

“lei è semplicemente perfetta. Coco Chanel a parte, credo che lei sappia indossare qualsiasi abito con quel fisico mozzafiato che ha. “

Ovviamente tanti altri hanno elogiato l’eleganza e la bellezza della ex showgirl.

Miriana, sensualissima sui social

I commenti sul suo profilo si sprecano. L’ex di Pago ha ancora un grosso seguito, almeno da quanto si percepisce sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)



Non può mancare un pizzico di ironia tra i suoi fan. Qualcuno le ha scritto, infatti:

“Tu saresti fantastica anche con un sacco di patate addosso, bellezza allo stato puro!!!🔥❤️“.

Difficile non dare peso a questi commenti così carico di puro affetto. Non aspettiamo altro che vederla di nuovo in televisione.