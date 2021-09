GF Vip 6, Miriana Trevisan è una nuova concorrente: le parole dell’ex marito, Pago

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pago, ha risposto, sul suo profilo Instagram ad alcune domande dei fan più curiosi: scopriamo cosa ha rivelato.

Manca poco all’inizio del Grande Fratello Vip e il noto cantante ne ha approfittato per parlare di Miriana Trevisan che sarà una concorrente del reality di Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

A parlare di Miriana Trevisan, qualche giorno prima dell’inizio del reality di Canale 5, ci ha pensato il suo ex marito, Pacifico Settembre, in arte Pago.

Il cantante, sempre molto attivo sui social, ha risposto a qualche domanda sulla sua ex moglie, pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Per chi non se lo ricordasse, il cantante ha partecipato al reality nella quarta edizione del programma, nel 2020.

Nella giornata di ieri, un utente, su Instagram gli ha chiesto il motivo per cui non torna a formare una coppia con la futura gieffina.

Il cantante, molto infastidito, ha rivelato:

“Comunque ora siamo felicemente divorziati. L’avete capito o no? Mamma mia che fatica”

Insomma, non c’è alcuna intenzione, da parte di entrambi, di tornare insieme.

Pago e Miriana Trevisan: la loro love story

Non tutti sanno che Pago e Miriana sono stati insieme per molto tempo, prima ancora che lui si innamorasse di Serena Enardu e lei di Giulio Cavalli.

Una storia d’amore non tanto facile, dato che ci sono stati vari alti e bassi.

I due, si sono conosciuti nel 2002 e sono convolati a nozze l’anno dopo.

Dal loro forte amore è nato Nicola, ma nel 2013 si sono separati definitivamente.

Ma Pago e Miriana sono rimasti in ottimi rapporti e chissà se il cantante, suo ex marito, non le faccia una sorpresa al GF Vip 6 insieme a loro figlio.

