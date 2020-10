Ricordate Miriana Trevisan di non è la Rai? La showgirl napoletana è stata colpita da un grave lutto.

Nella foto di seguito era solo una ragazzina, ma già aveva le idee molto chiare. Ve la ricordate Miriana Trevisan?

In questi giorni è stata colpita da un grande dolore, un lutto che l’ha toccata profondamente. Una delle persone più importanti della sua vita è venuta a mancare.

Non molte ore fa, Miriana Trevisan gli ha scritto e pubblicato un messaggio di addio breve e profondo.

Poche parole che esprimono perfettamente il dolore che sta provando in questo momento. Numerosi i messaggio di vicinanza da parte dei fan, i quali si sono subito riversati sul suo profilo per manifestarle affetto, oltre ai tanti messaggi di cordoglio che sono arrivati.

“Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”. https://www.instagram.com/p/CFwMX72qT1i/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Com’è oggi Miriana Trevisan di Non è La Rai

Nel 1991, Mariana Trevisan ha esordito sul piccolo schermo in veste di valletta del programma Non è la Rai, al quale ha preso parte fino al 1993. Negli anni successivi, la ritroviamo in una serie di trasmissioni di grande successo come Striscia La Notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna, solo per citarne alcuni.

Nel 2013, invece, debutta come scrittrice pubblicando Le fiabe colorate di Miriana (Caracò editore, illustrazioni di Carmine Luino), un libro di favole per bambini ii cui ricavati sono stati devoluti a ‘Casa Balena‘ che si occupa dei bambini in difficoltà. In seguito pubblica un romanzo intitolato La donna bonsai, edito da Baldini&Castoldi.

Per quanto concerne la sua vita privata, nel 2003, è convolata a nozze con Pago dal quale ha avuto un figlio, Nicola. La loro relazione è giunta a capolinea dieci anni dopo. Di recente, la nota showgirl napoletana è stata colpita da un grave lutto: il triste messaggio di addio commuove i fan.