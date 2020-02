Chi è Miriana Trevisan, la showgirl nota per la partecipazione a trasmissione come Non è la Rai e La ruota della fortuna di Mike Bongiorno

Scopriamo tutti i segreti di Miriana Trevisan, la showgirl, celebre volto di Non è la Rai, ed ex moglie di Pago, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Chi è Miriana Trevisan

Nasce a Napoli, il 7 novembre del 1972. Esordisce con successo a Non è la Rai, programma di Boncompagni, al quale prende parte dal 1991 al 1993.

Successivamente continua la sua attività nel mondo dello spettacolo partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

Entra anche nel mondo del cinema e della serialità televisiva, partecipando a progetti diretti da Alessandro Paci, Cristiano Ceriello, Federico Del Zoppo, Andres Alce Meldonado, e a una puntata della prima stagione di “Carabinieri”.

Attiva anche al teatro, partecipa a vari spettacoli, tra cui quello intitolato Uomini sull’orlo di una crisi di nervi e diretto dal regista Alessandro Capone.

Ex marito, compagno e figlio

Il 14 giugno 2003 la Trevisan sposa il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha un figlio, Nicola, e con cui rimane per circa 10 anni, fino al 2013, anno in cui annunciano la separazione. La canzone intitolata “Parlo di te” del cantante è, tra l’altro, dedicata proprio alla Trevisan.

Dopo la fine del matrimonio con Pago, la Trevisan intraprende una relazione con Giulio Cavalli, con cui rompe nel giugno del 2019.

La showgirl è stata da poco in tv, invitata nel corso del Grande Fratello Vip 4, dove l’ex marito è uno dei concorrenti in gara. L’incontro tra i due, ricco di pathos e di affetto, è servito molto a Pago per ottenere la giusta carica, per portare avanti al meglio l’esperienza televisiva.