Si sfila le mutandine davanti a tutti, Miriam Leone: il video peccaminoso diventa virale

Miriam Leone ritorna virale il suo video dalle sfumature piccanti sui social. I fan dell’ex Reginetta di bellezza in delirio

Miriam Leone è divenuto uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano.Nota per essere stata una delle vincitrici del concorso di bellezza Miss Italia e per aver recitato in alcuni film e fiction di successo, in queste ore è ritornata al centro del gossip per un video dalle sfumature piccanti ritornato virale. Scopriamo di più.

Miriam Leone ‘toglie via le mutandine’

In queste ore una pagina fanclub su Instagram dell’ex Reginetta di Bellezza @miriamleonee ha pubblicato un vecchio video della showgirl molto particolare.

Un breve video all’interno del quale si vede l’attrice flirtare con un uomo maturo.

La Leone, bellissima e terribilmente sensuale, dapprima si leva la giacca poi, osa, togliendo via le sue mutandine nel tentativo di sedurre la sua ‘preda’ (l’articolo continua dopo la foto).

Miriam: il video piccante ritorna virale

Un video davvero singolare tratto da 1993, una serie Tv di qualche anno fa di Stefano Accorsi in cui interpreta Veronica Castello.

Il breve corto cinematografico diffuso tramite i social è diventato nuovamente virale, stupendo i fan che non l’avevano mai visto. Pochi scambi di battute e sguardi d’intesa per un corto dalle sfumature altamente erotiche.

L’imprenditore chiede a Miriam Leone/Veronica Castello come stesse:

‘Non lo so. Dimmelo tu come sto’

Lei si toglie la giacca mostrando la scollatura profonda della sua camicetta bianca. Lui risponde:

‘Beh, sembra tutto a posto’

Cosi lei, dopo la giacca si abbassa gli slip ed esclama con tono provocatorio:

‘Ma io voglio un parere più approfondito’

Ecco il video ritornato virale, che stuzzicato le fantasie dei follower sui social:

Una scena che non poteva lasciare indifferenti i suoi fan. I commenti, ovviamente, non si sono fatti attendere. La bellezza della Leone è solo seconda al suo fascinoso magnetismo.