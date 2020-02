Miriam Leone, il vestito crolla sul davanti e lascia poco spazio all’immaginazione: lo scatto della pagina fan infiamma il web

Un talento indiscutibile quello di Miriam Leone. L’attrice catanese è riuscita a conquistare numerosi fan in tutto il paese in seguito alla sua partecipazione al concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia‘.

Negli ultimi anni, ha dimostrato le sue doti artistiche grazie alla magistrale interpretazione di ruoli diversi tra loro, ultimo quello di Eva Kant nella serie Diabolik.

Una pagina fan ha condiviso un suo scatto davvero seducente: il suo lato A in bella vista.

Miriam Leone, nuovo volto di Now Tv

Un periodo particolarmente positivo per Miriam Leone. L’attrice siciliana è uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo. La Veronica Castello della trilogia ‘1994’, è ora il volto della nuova campagna pubblicitaria firmata Now Tv.

Il nuovo servizio consente di fornire una serie di informazioni utili per poter vedere dei programmi televisivi in streaming. Lo spot è stato molto apprezzato dagli utenti in rete. Il motivo è semplice: mostra l’ex Miss Italia in una veste decisamente provocante.

Nel dettaglio, la Leone indossa un abito rosso fuco caratterizzato da una scollatura davvero profonda che manda in tilt il web.

Nelle ultime ore, la pagina fan ha condiviso un nuovo post che ha lasciato tutti senza parole.

La profonda scollatura manda in visibilio

In questi giorni, la pagina fan dedicata a Miriam Leone ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae in una veste decisamente bollente.

L’attrice catanese indossa un bellissimo abito con decorazioni floreali ma quel che ha catturato l’attenzione dei fan è la scollatura audace che lascia intravedere le sue forme sinuose. Ecco lo scatto che ha mandato in visibilio il popolo del web:

Ancora una volta, Miriam con i suoi inconfondibili capelli rossi ha letteralmente infiammato i social.