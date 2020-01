Il reggiseno si apre sul davanti in camerino, Miriam Leone stimola la fantasia dei fan con uno scatto dalle tinte rosse

Il reggiseno si apre sul davanti in camerino, Miriam Leone stimola la...

Miriam Leone seno in primo piano, lo scatto su Instagram manda in visibilio il web

Nel 2008, Miriam Leone ha preso parte al concorso di bellezza nazionale e con la sua bellezza ha conquistato l’intera giuria e non solo. Da allora, si è fatta conoscere al al grande pubblico per essere stata protagonista, sin dai primi anni successivi alla vittoria a Miss Italia, di film, fiction e programmi televisivi di successo. Non molte ore fa, una pagina fan ha condiviso una sua foto che ha incantato i follower: il top lascia poco spazio all’immaginazione.

Miriam Leone, seno in primo piano

E’ un’artista a tutto tonto. Nella sua lunga carriera, Miriam Leone è riuscita ad affermarsi nel mondo del cinema per il suo immenso talento ampiamente dimostrato nell’interpretazione di ruoli diversi tra loro. Oltre per la sua bravura, l’attrice catanese è amatissima dal pubblico anche per la sua bellezza e sensualità. L’ex Miss Italia è solita condividere con il suo pubblico scatti dei momenti più importanti della sua vita quotidiana.

Questa volta, però, ha mandare in tilt il web è una foto pubblicata da una fan page. Per quale motivo? Indossa un top molto aderente che mette ben in mostra il suo sinuoso seno.

L’attrice catanese incanta il web

Come appena accennato, una pagina fan dedicata a Miriam Leone ha postato uno scatto da capogiro. L’attrice siciliana, probabilmente si scatta un selfie in camerino, ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori è quanto indossato dall’artista.

Nel dettaglio, lo scatto la immortala la conduttrice con un top luccicante che lascia ben poco spazio all’immaginazione: il suo seno esplosivo è in primo piano! Ecco la foto che ha lasciato tutti senza parole:

Boom di like e commenti, e non poteva essere altrimenti.