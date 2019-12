Miriam Leone, il seno sobbalza fuori dalla scollatura profonda: la foto infuocata finisce sui social

Miriam Leone, il top scollato mostra il suo seno esplosivo: lo scatto di una pagina fan manda in visibilio il popolo del web

E’ una delle attrici più amate e apprezzate del momento. Miriam Leone, dopo la partecipazione e la vittoria al concorso di bellezza nazionale Miss Italia, è riuscita ad affermarsi sul piccolo e grande schermo grazie al suo indiscusso talento. Oltre al sue doti artistiche, i seguaci apprezzano anche il suo fascino e la sua sensualità che trapelano anche dagli scatti condivisi sui social. Non molte ore fa, una pagina fan ha condiviso una nuova foto dell’attrice siciliana che la ritrae con un top scollato che lascia poco spazio all’immaginazione.

Miriam Leone, il top scollato incanta i fan

Un periodo particolarmente positivo per Miriam Leone. Dopo il successo ottenuto per la sua magistrale interpretazione di Veronica Castello, nella serie televisiva 1992 targata Sky, l’attrice siciliana è pronta per una nuova sfida: sarà, infatti, la protagonista del remake di “Tout le monde debout“, commedia franco-belga del 2018 diretta da Franck Dubosc dove vestirà i panni di una donna costretta sulla sedia a rotelle.

L’attrice siciliana è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere la sua vita quotidiana con il popolo del web. Questa volta, a lasciare tutti a bocca aperta, è uno scatto pubblicato da una pagina fan a lei dedicata. Per quale motivo? La foto in questione la ritrae in una veste decisamente bollente.

L’attrice siciliana conquista tutti

Le foto pubblicate su Instagram testimoniano una la sua disarmante bellezza. Ma questa volta, a stupire il popolo del web, è stato uno scatto pubblicato da una pagina fan.

Nel dettaglio, Miriam Leone indossa un top maculato molto aderente e scollato che mette in evidenza il suo seno esplosivo. Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti.