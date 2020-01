Il tessuto è troppo trasparente ‘Si vede tutto’, Miriam Leone si stende sul letto: la foto da infarto sui social

Miriam Leone distesa sul letto, il gioco di trasparenze lascia ben poco spazio all’immaginazione: i fan in delirio su Instagram

Il suo talento unito alla sua estrema bellezza l’hanno consacrata come una dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti degli ultimi anni. Correva il 2008, quando ha incantato la giuria del concorso di bellezza nazionale Miss Italia. Non molte ore fa, una pagina fan dedicata a Miriam Leone ha condiviso uno scatto che ha mandato in delirio il web. Per quale motivo? E’ stesa sul letto ma l’abito che indossa è davvero seducente: lo scatto manda in tilt il web.

Miriam Leone provocante in abito rosso

Sono passati poco più di dieci anni quando Miriam Leone ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Da allora, l’attrice siciliana è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per il suo immenso talento.

Nel corso della sua lunga carriera, la modella siciliana ha preso parte a diverse pellicole di successo e quest’anno la vedremo nei panni di Eva Kant nel film Diabolik. In queste ore è ritornata al centro del gossip per una foto dalle sfumature piccanti diventato virale su Instagram. Il motivo è semplice: il suo fascino ha lasciato tutti senza parole.

L’attrice siciliana seducente sul letto

Non molte ore fa, una pagina fan dedicata a Miriam Leone ha condiviso su Instagram uno scatto da capogiro. Per quale motivo? E’ stesa sul letto ma quel che ha catturato l’attenzione dei follower è l’abito rosso indossato dall’attrice che scatena la loro fantasia, oltre alla posizione davvero sensuale assunta. Come sempre, la foto è stata sommersa da like e commenti e non poteva essere altrimenti: la sua è una bellezza senza paragoni. Ecco lo scatto che ha mandato in tilt il web: