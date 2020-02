Il vestito crolla sul davanti ed esce tutto, Miriam Leone infiamma i social con un vestito rosso fuoco

Miriam Leone da bollino rosso nella nuova pubblicità di Now Tv: il video che manda in delirio il web

Periodo d’oro per Miriam Leone. Oltre ad essere una della attrici più amate del piccolo e grande schermo è ora testimonial della campagna pubblicitaria firmata Now Tv. Il nuovo servizio permette di vedere dei programmi televisivi in streaming. Lo spot inerente alla suddetta campagna ha mandato in delirio il popolo del web: mostra l’ex Miss Italia in una veste decisamente bollente, forme sinuose in primo piano.

Miriam Leone, protagonista di Now Tv

La sua bellezza ha stregato tutti. Capelli rossi e occhi verdi profondi sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono una delle donne più desiderate del Bel Paese. Dopo la partecipazione al concorso di bellezza nazionale, Miriam Leone ha costruito una carriera ricca di successi, interpretando in maniera magistrale ruoli diversi tra loro. L’attrice catanese ha prestato il suo volto per una campagna pubblicitaria di Now Tv.

Nel dettaglio, l’ex miss Italia promuove il servizio che permette di guardare la tv in qualsiasi momento: con amici, mentre è sul set oppure quando è impegnata con la spesa. Tuttavia quel che ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori è il bellissimo abito che indossa durante le riprese che mettono ben in evidenza il suo seno.

L’attrice catanese sensuale sul set

Ancora una volta Miriam Leone è in grado di togliere il respiro. Protagonista del nuovo spot di Now Tv, l’attrice catanese sorprende con il suo outfit decisamente bollente. Di cosa si tratta?

Indossa un abito rosso fuoco ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi fan è la profonda scollatura che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Nel proseguo dell’articolo il video della pubblicità:

Come sempre, la Leone sa come mandare in delirio il popolo del web.