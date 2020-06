Miriam Leone al centro della bufera: l’attrice siciliana tra le tendenze di Twitter dopo gli insulti ricevuti sui social

Miriam Leone è considerata da molti una delle donne più belle d’Italia. Attrice di talento, conduttrice carismatica, è diventata nota ai più con la vittoria della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008.

La Leone, però, non è esente da critiche, e questa volta è finita tra le tendenze di Twitter per via di alcuni utenti che l’hanno pesantemente insultata.

Gli insulti a Miriam Leone

Qualche giorno fa, Miriam Leone ha pubblicato una sua foto su Instagram, che la ritrae seduta in posa con il viso in primo piano. I suoi fan l’hanno sommersa di commenti, complimentandosi come al solito con l’attrice per via della sua bellezza.

Alcuni utenti su Twitter, però, sembra proprio non siano dello stesso parere, anzi. Hanno espresso ampiamente il loro dissenso nei confronti delle sopracciglia dell’ex Miss Italia, lasciate abbastanza nature e ritenute eccessivamente folte da alcuni.

Per manifestare il parere contrario al look della Leone, gli utenti hanno ricondiviso la foto della Leone e creato dei meme che sono entrati subito tra le tendenze del social in questione.

La polemica social

Molti altri utenti di Twitter, fan di Miriam, sono di conseguenza insorti, postando ininterrottamente frasi in difesa dell’attrice. Per questa ragione, accanto a #papafrancesco #conte e #senato, oggi troviamo Miriam Leone tra le tendenze di Twitter.

Il trend topic ha causato una vera e propria polemica sui social, che vede da un lato chi critica il look dell’attrice, da un altro chi la difende e accusa gli utenti di body shaming e da un altro ancora chi ritiene la discussione davvero futile.

Difatti, un utente tuona:

“Pensavo che in tendenza su Twitter ci fosse una shitstorm sulle decisioni umbre per l’interruzione di gravidanza, invece si parla delle sopracciglia di #MiriamLeone”.

La polemica continua, mentre si attende una replica agli insulti da parte dell’attrice.