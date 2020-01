Il vestito troppo trasparente ‘Non ha l’intimo’, Miriam Leone: gli scatti incandescenti sui social diventano virali

Miriam Leone incendia i social con alcuni scatti davvero sensuali. L’abito trasparente mostra troppo e stuzzica l’immaginazione dei fan

Miriam Leone è uno dei volti iconici della televisione italiana. Non solo per la sua professionalità, l’ex Reginetta di bellezza che è stata protagonista di numerose Fiction di successo, viene elogiata anche per la sua bellezza dalle sfumature quasi eteree.

Molto desiderata, nell’ultimo periodo si sta immergendo in un grande progetto. Sarà infatti il volto di Eva Kant, nel remake di Diabolik dei registi Andrea e Antonio Manetti, la cui data di uscita sui grandi schermi non è stata ancora definita.

Poche ore fa, la bella attrice è finita nuovamente sotto i riflettori a seguito di alcuni scatti davvero bollenti. Scopriamo di più.

Miriam Leone, l’abito trasparente mostra troppo

La bellissima Miriam Leone incendia nuovamente i social con alcuni scatti davvero calienti.

negli ultimi giorni sta rimbalzando sui social la cosiddetta Dolly Parton Challenge, dove ognuno crea un collage con le fatidiche 4 foto per i quattro diversi social più utilizzati di sempre: instagram, facebook, linkedin e tinder.

Protagonista della Challenge sulla fan page @miriamleonee, anche Miriam Leone che ha fatto sbarrellare i suoi fan con la sua foto per Linkedin.

L’abito trasparente e pieno di buchi mostra davvero troppo. Le trasparenze oltre a mettere in mostra il suo magnifico corpo, mettono in evidenza il suo seno morbido e abbondante e qualcosa di più (l’articolo continua dopo la foto):

Miriam Leone, manda in delirio i social

Il Dolly Parton Challange ha subito conquistato i fan dell’ex reginetta di bellezza, i quali non hanno saputo resistere di fronte a tanta sensualità ed eleganza.

La foto ha ottenuto subito migliaia di Like e di apprezzamenti da parte dei fan rimasti fulminati dal suo splendore:

‘Buongiorno Miriam. Sei un PORTENTO della NATURA, sei una esplosione Sensuale…… SEI VERAMENTE NOTEVOLE’

Ecco il Dolly Porton Challenge di Miriam Leone postato poche ore fa: