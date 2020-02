Il davanzale fuoriesce dalla scollatura, Miriam Leone: l’incidente diventa bollente

Miriam Leone l’abito si apre, niente intimo: lo scatto sui social manda in delirio il popolo del web

Capelli rossi e occhi verdi profondi, sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato i suoi fan. Miriam Leone, dopo la vittoria alla 69° edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, ha costruito una carriera ricca di successi grazie al suo immenso talento. Nono molte ore fa, una pagina fan ha condiviso uno scatto che ha infiammato il web: indossa un abito che lascia ben poco all’immaginazione.

Miriam Leone, l’abito si apre

Lei è una delle reginette di Miss Italia più amate di sempre. Miriam Leone, dopo questa sua esperienza, è divenuta il volto di numerosi film, fiction e programmi di grande successo, incantando il pubblico col suo fascino e la sua eleganza. In questo periodo, è protagonista dello spot di NowTv che sponsorizza il nuovo servizio che permette di vedere programmi televisivi in streaming in qualunque momento. Lo spot è stato molto apprezzato dagli utenti in rete.

Non molte ore fa, una fan page ha condiviso un nuovo scotto che ha lasciato tutti senza parole: ecco il motivo.

Senza intimo infiamma il web

Sui social, l’attrice catanese non perde mai l’occasione di far girare la testa ai suoi fan, in particolare su Instagram. Questa volta a mandare in tilt il web una foto pubblicata dalla pagina fan che ritrae Miriam Leone in una veste decisamente bollente.

Lo scatto in questione immortala l’attrice che indossa un abito nero con farfalle. Ma quel che ha catturato l’attenzione dei followers è la profonda scollatura che mette in evidenzia il suo seno prosperoso. Ecco il post che ha letteralmente mandato in visibilio i suoi ammiratori:

Boom di like e commenti per lei!