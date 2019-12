Alza il braccio e il seno rotola fuori, Miriam Leone incidente a luci rosse: la foto osé finisce sui social

Miriam Leone, il top aderente mostra le sue forme sinuose: lo scatto della pagina fan manda in tilt il web

La sua bellezza e la sua sensualità sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle donne più belle e desiderate del nostro Paese. Miriam Leone sa come catturare l’attenzione dei suoi ammiratori ma difficilmente condivide sul suo profilo personale di Instagram foto che mostrano le sue grazie ma per lei ci pensano le numerose pagine fan. Non molte ore fa, una di queste ha condiviso uno scatto che ritrae l’attrice in una veste decisamente bollente: top aderente che mostra il seno tondo.

Miriam Leone, il seno in primo piano

Una delle attrici più amate e seguite del Bel Paese è, senza dubbio, Miriam Leone. L’ex Miss Italia ama condividere la sua vita quotidiana con il web ma raramente mette in mostra il suo fisico che fa invidia alle colleghe giovanissime. Tuttavia, numerose sono le fan page dedicate all’attrice siciliana che condividono scatti che la ritraggono in pose seducenti. Una delle pagine fan ha pubblicato una foto decisamente bollente. Di cosa si tratta?

Miriam indossa un top maculato rosso e nero che lascia ben poco spazio all’immaginazione: il seno prosperoso è in bella vista, per la felicità dei suoi fan.

Il top maculato incanta i followers

Non molte ore fa, una della fan page dedicata a Miriam Leone ha postato uno scatto che mette in evidenza uno dei suoi punti forti: il seno esplosivo.

Nel dettaglio, la foto ritrae l’artista siciliana di profilo con indosso un top maculato rosso e nero che lascia intravedere le sue forme sinuose. Come sempre un boom di like e commenti da parte dei suoi seguaci, un utente ha scritto:

“Femminilità all’ennesima potenza bellissima!”

Ecco il post che ha scatenato la fantasia del popolo del web: