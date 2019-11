Miriam Leone senza biancheria, il vestito cede sul seno: lo scatto peccaminoso finisce sui social

Miriam Leone, il vestito aderente mostra il suo seno esplosivo: la foto pubblicata da una fan page infiamma il web

Un fascino d’altri tempi quello di Miriam Leone. E’ divenuta celebre sul grande schermo grazie non solo alla sua indubbia bellezza e sensualità ma soprattutto per il suo immenso talento. Nota al grande pubblico per l’interpretazione magistrale di personaggi svariati, non ultimo nelle vesti di Veronica Castello nella serie televisiva di Sky, 1994. L’attrice siciliana è molto attiva sui social dove non manca mai di deliziare i suoi seguaci con scatti da capogiro. Questa volta però a mandare in delirio il popolo del web è una foto pubblicata da una fan page a lei dedicata che la ritrae in una veste decisamente bollente.

Miriam Leone abito aderente

I suoi occhi verdi e i suoi capelli rosso fuoco hanno conquistato davvero tutti. L’attrice siciliana ha riscosso un enorme successo grazie alla sua magistrale interpretazione di Veronica Castello, un personaggio che fin da subito ha catturato i telespettatori per la sua forza, determinazione e soprattutto per il suo fascino. Miriam Leone è molto attiva sui social ed è solita pubblicare scatti in cui trapela la sua sensualità.

Questa volta a scatenare la fantasia dei follower è stata una foto pubblicata da una fan page dedicata all’attrice che conta ben 53 mila fan.

La foto incanta il web

La pagina dedicata all’attrice siciliana ha condiviso una serie di foto che la ritraggono sul set della serie televisiva di cui è protagonista insieme a Stefano Accorsi. Già in alcuni scatti precedente ha mostrato le sue ‘doti’.

Una delle ultime ha letteralmente ipnotizzato i fan. Il motivo è molto semplice: Miriam indossa un abito aderente e scollato che mette in mostra il suo seno esplosivo. Come sempre pioggia di like e commenti per l’attrice siciliana. Un utente ha infatti scritto: