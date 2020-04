Il microfono si perde nella scollatura, Miriam Leone senza biancheria incanta i fan

Miriam Leone affascinante su Instagram, il selfie post doccia incanta i follower: ‘Così ci mandi in tilt’

Nel 2008, ha incantato la giuria del concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia’ aggiudicandosi il podio. Da allora, Miriam Leone, ne ha fatta di strada ed è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico anche per il suo immenso talento ampiamente dimostrato nell’interpretazione magistrale di personaggi diversi tra loro. Di recente, ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha mandato in tilt il web: la canotta che indossa è davvero corta.

Miriam Leone: importante messaggio social

E’ uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti. Miriam Leone, infatti, è volto di numerose pellicole di successo come Un passo dal cielo, La dama velata e 1994. Mentre nel 2020 interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros. L’attrice catanese, come tutti del resto, è in quarantena a causa dell’emergenza sanitaria covid-19. Tramite il suo account Instagram, nelle scorse settimana ha condiviso un messaggio molto profondo in cui invita tutti a rimanere a casa cercando di amare il prossimo come si ama se stessi. La Leone è solita condividere attimi importanti della sua vita quotidiana (continua dopo il post).

Di recente,infatti, ha postato su IG un nuovo scatto in cui traspare tutta la sua femminilità: il web si infiamma.

Il selfie allo specchio

L’attrice catanese è seguitissima sui social e il suo account Instagram vanta oltre un milione di followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. Non molte ore fa, Miriam Leone ha condiviso un selfie allo specchio, probabilmente scattato dopo la doccia, che ha infiammato i social.

Il motivo è semplice: con le mani tra i capelli bagnati, lo sguardo fisso all’obiettivo e le curve strizzate nella micro canotta grigia.

