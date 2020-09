Miriam Leone, la scollatura non regge: la prospettiva proibita mostra troppo

Miriam Leone mai vista così: rossetto rosso e lato A in primo piano, l’attrice siciliana conquista la rete

Con la sua semplicità, Miriam Leone ha conquistato tutti. Di recente, è apparso sul suo account Instagram un nuovo scatto ipnotico: si mostra con indosso un top aderente che risalta perfettamente il suo lato A.

Miriam Leone, mai vista così sui social

L’attrice è uno dei personaggi più amati del momento. La bella siciliana sta attraversando uno dei periodi più felici della sua carriera, con tante partecipazioni anche da protagonista in diversi film. A Dicembre è prevista l’uscita del suo ultimo film, Diabolik, che la vede protagonista nel ruolo di Eva Kant.

Miriam Leone è divenuta famosa in seguito alla partecipazione al famoso concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia’ nel 2008 e successivamente è riuscita a conquistare il pubblico non solo grazie alla sua immensa bellezza ma anche per il suo talento.

L’attrice siciliana ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta si mostra in tutta la sua semplicità e fa il pieno di like e commenti.

Rossetto rosso e lato A in primo piano

Il suo splendido sorriso, il luccichio dei capelli rosso fuoco sono testimonianza di notorietà e popolarità tra la gente. Negli ultimi anni, Miriam Leone è tra le star più amate e seguite della tv ed ogni suo post pubblicato su Instagram è un vero successo.

Di recente, l’attrice siciliana ha condiviso un nuovo scatto che ha mandato in tilt la rete: la sua mise non passa inosservata. Indossa, infatti, un rossetto rosso che risalta le sue labbra e un top aderente nero che lascia ben poco spazio all’immaginazione dei follower:

Davanti a così tanta bellezza, i suoi follower non hanno potuto fare altro che apprezzarla.