La schiuma non copre tutto, Miriam Leone nella vasca da bagno: lo scatto bollente infiamma i social

Miriam Leone incanta i fan: l’attrice siciliana è in vasca da bagno nell’ultima IG stories

Le abitudini degli italiani sono mutate in seguito all’esponenziale crescita del numero dei contagiati da Covid-19. Il nostro Paese sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa di questo virus, che continua a fare vittime in Italia. Molti volti noti della televisione, tra cui Miriam Leone, hanno utilizzato i social per lanciare un importante messaggio: #iorestoacasa. L’attrice siciliana lancia questo appello comodamente seduta in vasca da bagno.

Miriam Leone in vasca

In queste settimane, l’intero Paese è alle prese con un virus la cui cura non è ancora nota. Il governo, per limitare la diffusione del coronavirus, ha previsto una serie di nuove misure. Tra queste limitare quanto più possibile gli spostamenti in modo da poter combattere questa malattia che sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale e l’economia italiana.

Molte celebrità, tra cui Miriam Leone, hanno utilizzato i social network per lanciare un importante appello:#iorestoacasa. Nelle ultime ore, l’attrice siciliana ha mostrato su IG come sono cambiate le sue abitudini e come trascorre il tempo nella sua abitazione.

IG stories stupisce i followers

Le nuove direttive del Governo impongono ai cittadini di limitare gli spostamenti per impedire la diffusione del virus. Anche le celebrità hanno dovuto cambiare le loro abitudini e molti hanno optato per uno stile “casalingo”.

Tra questi vi è Miriam Leone che ha condiviso in questi giorni una serie di scatti in cui invita i suoi seguaci a restare a casa.

L’attrice siciliana, non molte ore fa, ha pubblicato un’altra foto in cui mostra il suo corpo immerso nella vasca da bagno. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

Un sabato a casa.. tutti a casa