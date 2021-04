La bellissima attrice e modella si mostra in una veste inedita: con i capelli al vento come le dive di un tempo, Miriam Leone seduce al naturale.

Non le servono particolari trucchi, Miriam Leone sa come usare le armi che madre natura le ha donato con una leggerezza e una naturalezza irresistibili.

Il suo fascino si percepisce in ogni scatto. Non ha bisogno di mostrare il suo corpo senza veli per lasciare senza parole la bellissime ex Miss Italia.

Miriam Leone con i capelli scompigliati: al naturale è irresistibile

Di tanto in tanto la bellissima Miriam Leone si concede qualche scatto da condividere con i suoi followers. A volte punta sulla estrema sensualità. Lei, come poche, sa provocare senza scadere nella volgarità.

Questa volta, la foto che ha fatto il giro del web la ritrae semplice, con poco trucco e abiti normalissimi. I capelli sicuramente hanno catturato l’attenzione dei più. Quel colore rosso vivo che indossa con eleganza è da sempre molto apprezzato.

I suoi capelli al naturale, tutti scompigliati, pare siano molto provocanti. I suoi fan non mancano di riempirla di complimenti sotto ogni post.

Il segreto del suo successo? La semplicità

Sicuramente, quel rosso meno intenso di quello che indossava tempo fa, sa esaltare i suoi occhi verdissimi. Sicuramente il segreto del suo successo è il fatto che Miriam non è per niente ossessionata dalla perfezione.

Il suo animo siciliano le impone un radicato attaccamento a ciò che è bello perchè naturale senza troppi accorgimenti.

Ama stravolgere completamente il suo apparire e il suo essere solo quando interpreta i personaggi che le assegnano, un po’ come è accaduto con Clara nel film Marilyn dagli occhi neri o in quello di Diabolik in cui interpreta un Eva Kant biondissima.

Difficile imbruttirla, in ogni look la sua bellezza è sempre dominante.