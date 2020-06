La mano gioca tra le gambe, Miriam Leone provoca in costume: la foto finisce in copertina

View this post on Instagram

Ogni volta mi emoziona forte, mi sembra un miracolo, mi sembra incredibile di esserci io lì, per voi, ad abbracciarvi, a cercare di dirvi qualcosa… Abbiamo scattato questo servizio i primi giorni di giugno, per me è stato il primo ritorno fisico al lavoro dopo mesi( ho raccontato il mio lockdown nell'intervista a @paolajacobbi)… Ci sembrava un po' di muoverci sott'acqua, un po' al rallenty, avremmo voluto abbracciarci, almeno col mio team, noi che ci conosciamo da sempre @michelesabia @valeriano_colucci @simonebellireal @fulviatellone e invece ci disinfettavamo a vicenda… Poi l'atmosfera si è scaldata, abbiamo iniziato come sempre a cantare, a ballare a sentirci immensamente grati per essere tornati a fare il nostro lavoro, insieme,ma non sentitevi soli se vi sentite disorientati in questo momento… Grazie @silvia_grilli per aver messo su questa cover in pochissimo tempo e per averla voluta così, luminosa, col desiderio di ricominciare, @paolajacobbi per l'intervista @alessioalbi per le foto @carlottamarioni per aver seguito lo styling a distanza (non ci si poteva ancora spostare tra regioni!) e @valeriajmarchetti per averlo fatto in presenza, agli stilisti e ai lavoratori instancabili della moda per essere riusciti a mandare tutto @dior @giorgioarmani @maisonvalentino @etro @alexandermcqueen @philosophyofficial, grazie @bulgari (mi sembra sempre un sogno indossare gioielli che hanno indossato anche grandi attrici del passato, attrici eterne) e @omega, sempre al mio polso e al mio fianco @lorealparis Augurandomi si possa ripartire tutti con più consapevolezza, passione e ritrovata umanità, vi aspetto su @primevideoit con @lamoreadomicilio romcom di @emilianocorapi e in edicola! #accussì #grazie #grazia