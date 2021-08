Miriam Leone e la sua vacanza da “influencer”: la clamorosa presa in...

L’attrice catanese ha mostrato ai suoi follower la sua “rilassante” vacanza, ma la realtà è un’altra: scopriamo di cosa si tratta.

Ovviamente, in questi ultimi mesi, tantissime persone si stanno godendo le vacanze al mare.

Ma c’è anche chi come Miriam, per motivi di lavoro, è bloccato in città.

Succede a tutti, anche i personaggi del mondo dello spettacolo.

La “terribile” estate di Miriam Leone

Miriam Leone non ha bisogno di presentazioni, ma per chi finora ha vissuto sulla luna, è nata a Catania ed è senza dubbio una delle vincitrici di Miss Italia che ha ottenuto più successo nella sua carriera.

Occhi verdi, capelli rossi, fisico da urlo e carisma da vendere, non le manca proprio nulla.

Oggi è una delle attrici più affermate del panorama cinematografico italiano, infatti, ha recentemente ottenuto il prestigioso Nastro d’argento alla migliore attrice in un film commedia per la sua performance nel film “L’amore a domicilio”.

La sua vita è sempre super piena di impegni, e per lei in estate è addirittura difficile concedersi un po’ di relax.

Infatti, mentre tantissimi vip si divertono a farsi selfie in posti da sogno, divisi tra Costiera amalfitana, Sicilia, Puglia e Baleari, Miriam Leone è indaffarata sul set di “Diabolik”.

Una pellicola diretta da Manetti Bros che racconta le gesta del famigerato ladro, protagonista dell’omonimo fumetto.

Ma l’attrice catanese non rinuncia comunque a scherzare sulla propria situazione.

Miriam Leone, prende in giro le web influencer

Il caldo dell’estate non ha fermato il lavoro di Miriam, infatti, ha rinunciato al mare durante questa pausa estiva.

Nelle sue Instagram Stories, ha preso in giro le influencer che si stanno rilassando in posti paradisiaci.

L’attrice ha mostrato uno sfondo vacanziero palesemente finto, dicendo con ironia:

“Un saluto da questo mare meraviglioso che vedete alle mie spalle. Vedo che siete tutti in posti bellissimi. Bravi, anche io non sono da meno”.

Poi ha inquadrato il vero retroscena, ovvero camerino vista strada e membri della troupe ovunque.

Con questo sketch l’attrice ha voluto sdrammatizzare la sua situazione, regalando ai suoi follower dei momenti di spensieratezza.

