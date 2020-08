Miriam Leone senza vestiti, solo l’orologio addosso: la foto piccante

Miriam Leone, bellezza senza filtri: l’attrice siciliana indossa soltanto un orologio, l’ultimo scatto manda in tilt la rete

Bellezza esplosiva quella di Miriam Leone. L’attrice siciliana torna sui social con un scatto mozzafiato: si mostra senza veli ed indossa solo un orologio, fan in delirio.

Miriam Leone, bellezza al naturale

E’ una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi tempi. Miriam Leone è entrata a piccoli passi nell mondo dello spettacolo. Dapprima ha conquistato il podio del famoso concorso di bellezza nazionale Miss Italia e, successivamente, è riuscita a farsi conoscere per il suo talento.

In questi anni, ha riscosso un enorme successo nei panni di Veronica Castello nella famosa serie 1994, in onda su Sky, preceduta da 1992 e 1993, che hanno avuto altrettanto seguito in termini di ascolti.

Oltre a essere un’attrice affermata e dall’innegabile bravura, Miriam è anche una donna bellissima. Capelli rossi, occhi verdi e sorriso smagliante che l’hanno resa tra le donne più seguite sul web. Su Instagram, l’attrice catanese ama condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana. Questa volta ha scelto di mostrarsi senza un filo di make-up e senza veli.

L’attrice siciliana indossa solo un orologio

In queste ultime ore, è apparso sul suo account Instagram un nuovo post che ha immediatamente fatto il pieno di like. Ma andiamo con ordine.

Lo scatto in questione ritrae Miriam Leone con un bellissimo fiore bianco tra i capelli. Si intuisce che non indossa nulla in quanto cerca di coprirsi con le sue braccia: vestita soltanto da un orologio color d’oro manda in visibilio il popolo del web.

Il post in questione, infatti, è stato accompagnato dalla seguente didascalia che richiama un verso della nota canzone di Jovanotti: