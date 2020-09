Miriam Leone mostra il pancino: in dolce attesa dopo l’estate? Gli indizi sulla gravidanza

Miriam Leone mostra il pancino: in dolce attesa dopo l’estate? Gli indizi...

La bellissima attrice potrebbe essere incinta in base alle foto catturate dai fotografi di Diva e Donna e al post ambiguo su Instagram

Primo figlio in arrivo per Miriam Leone? Ormai impegnata sentimentalmente da quasi un anno con il manager e musicista Paolo Carullo!

Miriam Leone è incinta? I sospetti

Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate nel panorama italiano e una delle bellezze più accecanti del mondo dello spettacolo.

Non a caso la donna è stata eletta Miss Italia nel 2008 e da quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa!

La Leone finisce spesso al centro dell’attenzione mediatica, non solo per i suoi progetti televisivi e cinematografici, ma anche per la sua vita privata.

Di recente, ad esempio, è stata pizzicata dai fotografi di Diva e Donna con forme più rotonde del solito. Un pancino, che si intravede sotto il costume bianco intero sfoggiato in vacanza a Portofino, farebbe pensare a una gravidanza.

La foto del pancino che ha acceso il gossip

Di recente, alcune foto rubate a Miriam Leone hanno fatto aumentare nei fan il sospetto di una gravidanza. Ma non è questo l’unico indizio che farebbe pensare a una gravidanza in corso.

Di recente, infatti, l’attrice ha postato un’immagine contenente una didascalia che ha sollevato i dubbi dei fan:

In particolare, la frase che ha colpito è

“Dentro di me lasci un diamante purissimo e radici nuove. Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi, semina e irrigazione.”

Cicogna in volo per l’affascinante Miriam? Ricordiamo che Miriam fa coppia fissa, dallo scorso dicembre, con Paolo Carullo, manager finanziario e musicista della dj band Apple Jack.

Dopo quasi un anno di relazione, potrebbe essere venuto per loro il momento di mettere al mondo un bebè. Chi può saperlo!