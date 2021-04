Miriam Leone nuda sotto la doccia senza censure, un fan: ‘Mi serve un oculista!’

Dopo un compleanno vissuto tra restrizioni e auguri social, Miriam Leone si concede uno scatto a dir poco bollente.

Ha fatto sicuramente la felicità dei fan Miriam Leone. Una foto la sua che, nonostante il bianco e nero, risulta altamente focosa.

Belle, sensuale e brava: l’attrice ex Miss Italia dimostra, con i suoi successi sul piccolo e grande schermo, di avere molto di più della bellezza.

Miriam Leone, lo scatto sotto la doccia conquista tutti

Ha compiuto poche ore fa 36 anni la bellissima Miriam Leone. L’ex miss Italia che ha fatto il modo di lanciare una nuova tendenza con l’hashtag #accussì ha festeggiato il compleanno in casa, senza amici ma con una bellissima vista e pochi intimi.

Purtroppo le restrizioni non concedono altro per il momento, ma anche questo periodo buio passerà e avremo l’occasione, tutti, di poter finalmente goderci la compagnia di amici e parenti senza la paura del contagio.

Miriam però ha voluto ringraziare i suoi follower con una foto decisamente bollente che la mostra in doccia tutta bagnata.

Miriam e la foto senza censure

Ha festeggiato il compleanno in casa Miriam ma non ha rinunciato all’eleganza di un vestito da sera tutto dorato e molto scollato:

“Di compleanni durante una pandemia mondiale… Italian style“

Nonostante i vari riconoscimenti, come un Nastro d’Argento, la candidatura come Miglior attrice protagonista per Metti la nonna in freezer (2018), il Premio Fabrique du Cinema come attrice rivelazione ma anche il Premio Afrodite 2021 come Migliore attrice protagonista, la Leone resta sempre molto umile.

Non è solita autocelebrarsi ma questi scatti molto particolari che regala, di tanto in tanto, ai suoi fan sono sempre molto graditi, soprattutto dal pubblico maschile.