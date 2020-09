Riconoscete questa bimba? Oggi un’attrice bellissima ed ex Miss Italia

Solo un occhio attento riesce a riconoscerla. Oggi è una delle attrici più amate e seguite del piccolo schermo e la Miss più bella di sempre

Guanciotte paffute e sguardo tenero: una bambina bellissima. Oggi è una delle attrici più amate della televisione italiana, nonché una delle miss più belle della storia del concorso di bellezza nazionale.

Un volto noto del grande cinema italiano

Non tutti saranno capaci di riconoscere l’identità di questa piccola e bellissima bambina nell’immagine in evidenza. Vi diamo qualche indizio: ha vinto il concorso di bellezza più famoso nel nostro Paese ed è oggi il volto di numerosi film e fiction di grande successo. Stiamo ovviamente parlando della bellissima Miriam Leone.

La giovane siciliana è divenuta nota dopo la vittoria alla 69° edizione di Miss Italia, nel lontano 2008. Da allora, è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico non solo per il suo fascino ma anche per il suo talento. L’anno successivo, infatti, è al timone di Unomattina estate in coppia con Arnaldo Colasanti e, lo stesso, anno presenta assieme a Massimo Giletti Mare Latino.

Successivamente conduce, insieme a Tiberio Timperi, Mattina in Famiglia su Rai 2, la cui conduzione è stata confermata anche per la stagione 2010-2011. Il debutto sul grande schermo, in veste di attrice, arriva nel 2010 con il film Genitori & Figli- Agitare bene prima dell’uso. Da allora, il suo successo è inarrestabile.

Nuovi progetti per il 2020

Il ruolo che l’ha consacrata come una delle attrici più amate e seguite sul piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Veronica Castello nella trilogia dedicata agli anni di Tangentopoli 1994, in onda su Sky Atlantic.

Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, è noto che Miriam Leone sarà la protagonista, insieme a Luca Marinelli, del nuovo film diretto da Manetti Bros. Nel dettaglio, l’attrice siciliana interpreterà il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik.