Miriam Leone, il seno burroso fuoriesce dai lati del body: lo scatto vietato ai minori diventa virale

Miriam Leone sensuale sul set di 1994: lo scatto in costume trasparente manda in delirio il popolo del web

‘1994‘ è senza dubbio la serie che l’ha consacrata come una delle attrici più amate e seguite nel nostro Paese. Miriam Leone è la protagonista indiscussa della serie di successo in onda su Sky che le ha permesso di esprimere il suo immenso talento nelle vesti di Veronica Catello, un personaggio che fin da subito ha catturato i telespettatori per la sua forza, determinazione e soprattutto per il suo fascino. Nelle ultime puntate, l’attrice siciliana ha mandato in delirio i fan. Per quale motivo? In una scena indossa un costume bianco che lascia ben poco all’immaginazione: seno esplosivo in bella mostra!

Miriam Leone fuori di seno

Il suo fascino e la sua sensualità hanno conquistato davvero tutti. Miriam Leone è una delle attrici più amate e seguite del panorama cinematografico italiano. Ultimamente ha ottenuto un enorme successo grazie alla sua magistrale interpretazione di Veronica Castello, nella serie televisiva in onda su Sky ‘1994‘, insieme a Stefano Accorsi. La sua bellezza unita alla sua bravura sono un mix perfetto che le hanno permesso di essere il volto di molti servizi di moda e pubblicità, è ormai così anche nel cinema.

Dopo la fine della serie televisiva, sono diventati virali sul web alcuni scatti ‘rubati’ prontamente dalla scena dai suoi seguaci.

La foto virale sul web

La sua sensualità trapela anche dai diversi scatti pubblicati dal suo account Instagram. Questa volta a mandare in tilt il popolo del web è stata una foto pubblicata dai fan riguardante una delle ultime puntate della serie di cui è protagonista.

Nel dettaglio, lo scatto immortala l’attrice siciliana con indosso un costume bianco trasparente che lascia ben poco all’immaginazione. A catturare l’attenzione dei fan è la scollatura profonda che fa fatica a contenere le sue forme esplosive.