Questa foto di BACKSTAGE di 1994 rappresenta molto per me…mi è stata scattata da una persona cui voglio molto bene un attimo prima di entrare in scena, e quindi di entrare in acqua,in una delle scene più difficili e complesse di questo #1994laserie e che vedrete domani sera su @skyatlanticit … faceva freschetto ( e lo potete notare dalla troupe in acqua con le mute) , eravamo in Sardegna e avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima, molto emozionante… a volte anche il dietro le quinte di questo mestiere è fatto di momenti magici, che si condividono con gruppi di lavoro che si uniscono con l’obiettivo comune di consegnare a voi i frutti di mesi di lavorazione, passione e impegno … questi anni con questi compagni di lavoro saranno nel mio cuore per sempre, come anche Veronica Castello… domani sera c’è una puntata veramente bella, veramente speciale … noi abbiamo fatto del nostro meglio… adesso consegnamo a voi ciò che abbiamo cercato di fare con grande passione. Grazie a tutti quelli che ci sono e che ci sono stati #veronicacastello #1994laserie #accussì