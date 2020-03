Chi è Paolo Cerullo, il musicista e performer che sta vivendo un’intensa storia d’amore con Miriam Leone, ex Miss Italia e talentuosissima attrice di cinema e televisione

Scopriamo tutti i segreti di Paolo Cerullo, l’uomo che sarebbe riuscito a rapire il cuore della bellissima e talentuosa Miriam Leone e con la quale si sarebbe concesso una fuga d’amore in Marocco.

Chi è Paolo Cerullo?

Paolo Cerullo è il nome dell’uomo misterioso che è riuscito a far battere il cuore di Miriam Leone.

Dopo vario tempo da single, la bellissima Miss Italia e talentuosa attrice sembra proprio aver ritrovato l’amore.

Di Cerullo non si hanno molte informazioni, perché non si tratta di un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo italiano. Di lui si sa sia un musicista e un performer.

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, mentre si trovava a Milano. La Leone è stata immortalata mentre saliva a casa sua nel capoluogo lombardo durante la Fashion Week.

Nonostante i due siano stati paparazzati solo di recente, sembra proprio che la loro relazione, venuta alla luce ora, duri da qualche tempo.

Il nuovo amore di Miriam Leone

La love story sarebbe riuscita finalmente a regalare il sorriso alla star di 1992, dopo alcune relazioni finite male e un lungo periodo da single.

A quanto pare, i due si frequentano da un paio di mesi e, per godersi la loro storia d’amore al sicuro da occhi indiscreti, garantendosi così un po’ di privacy, si sarebbero già concessi una piccola vacanza in segreto in Marocco, una vera e propria fuga d’amore.

Miriam Leone torna a sorridere con un nuovo amore, del quale però non ha voluto svelare alcun dettaglio. L’attrice è molto gelosa della sua sfera privata, che custodisce con grande riservatezza.

Dopo la lunga relazione con il tastierista Boosta, aveva vissuto una liaison con l’ex modello Matteo Martani. Oggi sembra aver ritrovato l’amore con Parolo Cerullo!