Miriam Leone irriconoscibile, Via tutti i capelli rossi: il nuovo look sorprende i fan – Foto

Miriam Leone irriconoscibile, Via tutti i capelli rossi: il nuovo look sorprende...

Miriam Leone, cambio look radicale, l’ex vincitrice di Miss Italia, sbalordisce i suoi fan con un nuovo colore di capelli, ecco cosa ha fatto

La bellissima ex Miss Italia, Miriam Leone, ha sbalordito tutti con il suo nuovo look. La giovane attrice infatti ha deciso di presentarsi alla Milano Fashion Week con un nuovo colore di capelli lasciando tutti senza parole.

.Miriam Leone come non l’abbiamo mai vista

Miriam Leone, l’ex Miss Italia, dopo la partecipazione al concorso di bellezza, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, prendendo la strada della recitazione. Il tratto che contraddistingueva l’ex Miss Italia erano proprio i suoi bellissimi capelli rossi ramati di cui si ne faceva un vero vanto. La bella attrice infatti, ha deciso di sbalordire i suoi fan, con un cambio look scioccante proprio in occasione della Milano Fashion Week. Il motivo che ha portato Miriam a cambiare look da un giorno all’altro non è ancora chiaro. Molti presumono però, che il suo cambiamento sia dovuto ad un nuovo progetto lavorativo, sarà cosi?

Miriam Leone, da rossa a biondo platino

La bellissima Miriam, infatti ha deciso di presentarsi anche sui social con il suo nuovo look molto diverso, Miriam infatti ha dato un cambio radicale ai suoi capelli, tingendoseli di biondo molto chiaro. Sul suo profilo personale di Instagram, infatti, la Leone, ha deciso di postare la foto che la ritrae con il suo cambio look:

“Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere”

Ma è risaputo che se una donna cambia colore o taglio di capelli qualcosa nella sua vita è cambiato. La Leone, però non fa nessun riferimento a cose personali, ma scrive una semplice didascalia che però lascia incuriositi i fan. Alla Milano Fashion Week, l’ex Miss Italia, infatti si è presentato con i capelli raccolti in un elegante chignon e in un bellissimo abito.

Il cambio look,però, secondo quanto riporta la giovane in un intervista a Vanity Fair, sarebbe dovuto alle continue delusioni d’amore. La giovane come ha confessato nell’intervista, pare che dopo il suo ultimo compagno Davide, non si sia più legata a nessun’altro.