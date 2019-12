Miriam Leone torna a ruggire con uno scatto che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Ecco la foto che ha scatenato i fan

La bellissima Miriam Leone sa sempre come suscitare nei fan istinti bollenti e commenti davvero audaci. Lei tende a non autocelebrarsi e sul suo profilo personale instagram raramente posta foto che mostra le sue grazie. Ci pensano però per lei, le sue numerose fanpage.

Miriam Leone, il seno esplosivo sui social

Un fisico che fa invidia alle colleghe giovanissime. Miriam Leone, da ex Miss Italia, conferma la sua irresistibile bellezza. Curve ceramiche dai seducenti riflessi rosacei che fanno di lei una bellezza d’altri tempi che suscita emozioni mai fuori moda. Miriam, nella foto postata dalla fanpage, mette in evidenza uno dei suoi punti forti: il seno tondo e alto in una scollatura che poco lascia all’immaginazione.

Il petto, infatti, straborda completamente dal vestito. A fatica le estremità non fuoriescono. Insomma, una foto che non poteva che diventare in pochi minuti pericolosamente virale.

Miriam, impegnata tra teatro e cinema

Dopo Miss Italia, Miriam ha avuto tantissime offerte di lavoro. In tanti hanno potuto ammirare il suo evidente talento nella recitazione, sia al cinema che al teatro. Dalle serie tv, alle pellicole cinematografiche. Insomma, Miriam non si fa mancare nulla nel curriculum. I fan vorrebbero tanto vederla anche nei moderni reality per scoprire alcuni lati di lei ancora piuttosto ignoti.

L’ex Miss è molto gelosa della sua privacy ed è esattamente per questo che non condivide informazioni su di sé, strettamente personali, e molto di rado appare sui settimanali di gossip settimanali, pur essendo molto seguita e amata sui social al pari di altre sue colleghe.

Insomma, Miriam resta ancora una mosca bianca, sarà questo il segreto del suo successo? Le foto sui social parlano da sole.