Chi è Miriam Candurro, la bella e talentuosa attrice di Un posto al sole, interprete del personaggio di Serena Cirillo nella soap opera di Rai3

Scopriamo tutti i segreti di Miriam Candurro, dagli inizi della carriera fino all’importantissima esperienza a Un posto al sole.

Chi è Miriam Candurro

Nasce il 10 ottobre del 1980, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Consegue il diploma presso il liceo classico, dopo di che frequentare l’università Federico II nella facoltà di Lettere Classiche.

Grande appassionata di recitazione sin da giovane, esordisce come attrice direttamente sul grande schermo nel film Certi Bambini.

Viene notata e spinta a esordire anche sul piccolo schermo, in fiction come E poi c’è Filippo, Don Matteo, Operazione Pilota e Che Dio ci Aiuti. Attiva anche al cinema, la rivediamo nei film La seconda volta non si scorda mai, Vieni a vivere a Napoli, I peggiori e Veleno.

Il successo vero e proprio arriva nel 2012, quando entra nel cast di Un posto al sole, soap opera in cui interpreta il personaggio di Serena.

Per quanto riguarda la vita privata della Candurro, la donna è felicemente sposata con un avvocato napoletano di nome Mauro Tornincasa. I due sono diventati genitori di Vittoria, nel 2010, e di Fabrizio nel 2011.

L’attrice è molto legata alla famiglia, che ritiene essere la cosa più importante della sua vita.

Serena di Un posto al sole

Nel 2012 entra a far parte del cast della soap opera di Rai3, Un posto al sole, nella quale interpreta il personaggio di Serena Cirillo.

La donna è la maggiore delle sorelle Cirillo, nonché quella su cui ricadono spesso le responsabilità della famiglia. Dopo l’abbandono della madre Monica, affetta da disturbo bipolare, infatti, la giovane si è dovuta occupare da sola per anni delle gemelle e della casa.

Ha svolto vari lavori come quello di cassiera al cinema, studiando nel frattempo lingue orientali all’università.

Nel 2015 diventa un personaggio fisso della soap, quando intraprende una relazione d’amore con Filippo, interpretato da Michelangelo Tommaso.