Miriam Leone rovente: intimo di pizzo troppo trasparente, l’inquadratura dal basso da censura

Miriam Leone incanta i follower, la gonna è troppo corta: “Sei e resterai il sogno proibito…”

Il suo talento e la sua bellezza sono un mix perfetto tanto da essere considerata una delle donne più apprezzate e seguite del panorama cinematografico italiano. Miriam Leone sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci ma questa volta ha deciso di lasciare tutti senza parole. Non molte ore fa, l’attrice siciliana ha condiviso su Instagram un nuovo scatto ma un dettaglio piccante ha mandato in delirio il popolo del web: indossa una gonna davvero corta e l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Miriam Leone incanta i follower

E’ una delle donne più belle del Bel Paese. Miriam Leone è attualmente impegnata nella famosa serie televisiva in onda su Sky, ‘1994’, nei panni di Veronica Catello e la sua interpretazione piace davvero a tutti. L’ex Miss Italia, oltre ad avere un grande talento vanta di una bellezza davvero incredibile.

In passato è stata vincitrice del noto concorso di bellezza nazionale che si tiene a Salsomaggiore Terme. Sui social e seguitissima e come tale non manca mai di stupire i suoi seguaci con foto da capogiro. Nel dettaglio, l’attrice siciliana ha condiviso una foto in cui si mostra con una gonna molto corta.

La foto che manda in delirio il web

Non molte ore fa, l’attrice siciliana ha pubblicato su Instagram un nuovo post che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Per quale motivo? Miriam Leone incanta praticamente tutti: indossa una gonna davvero troppo corta che lascia poco spazio all’immaginazione.

Come accade sempre, il suo scatto ha fatto un boom di like e commenti. Un utente ha scritto:

Sei e resterai il sogno proibito… La donna dei miei sogni per te scalerei l’Everest pur di conquistarti😜😘💋

Tra i vari messaggi anche quello della collega, Laura Chiatti, che evidenzia la sua bellezza.