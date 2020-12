Miracolo di Natale, abbandonato e subito adottato: la storia del neonato di Avellino

La sua mamma lo ha partorito all’ospedale di Avellino ma ha deciso di non riconoscerlo. La favola a lieto fine che ha commosso tutti.

Si sono presi tutti cura del piccolo nato ad Avellino e la gara di solidarietà ha portato ad uno straordinario risultato proprio a Natale!

Il piccolo abbandonato in ospedale dopo il parto

In un anno che volge al termine e che lascia uno strascico di avvenimenti tristi e momenti difficili, quello che è accaduto ad Avellino è una ventata di speranza.

Ad accadere è stato quasi un miracolo, una favola natalizia con i contorni reali. All’ospedale di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino infatti, è nato negli scorsi giorni un bimbo come tanti che vedono la luce nei nostri nosocomi.

Per il piccolo però l’affacciarsi alla vita non è stato semplice, il piccolo infatti è stato abbandonato subito dopo il parto.

La sua mamma infatti ha scelto di dargli la luce ma ha anche deciso di non riconoscerlo come permesso dalla legge per dare la possibilità alle donne che non vogliono o non possono tenere i loro bambini di affidarli in mani sicure.

La mamma del neonato ha anche avuto un colloquio con lo psicologo ed ha confermato la decisione senza ripensarci.

Il neonato è stato dunque affidato alle cure del personale del reparto Nido, dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane, come riporta anche Tgcom24.

Per il piccolo, a differenza di quanto accade spesso come la cronaca ci mostra, è arrivato una bellissima sorpresa di Natale!

La gara di solidarietà: trovata una famiglia in tempo record

A raccontare la vicenda è stato il direttore sanitario Angelo Frieri al quotidiano Ottopagine intervistato da Gianni Vigoroso.

“Il neonato è stato subito accolto amorevolmente, accudito costantemente”.

Come raccontato da Frieri dopo la nascita del piccolo è scattata una gara di solidarietà, che ha portato tantissime persone a regalare al neonato vestiti ed altri accessori utili.

Ma come in una favola si è realizzato l’obiettivo più bello: una coppia lo ha adottato poco dopo la nascita.

I due a quanto si apprende sono una coppia di giovani che non poteva avere figli ma il destino ha voluto dar loro la possibilità di accogliere il neonato.

“Quando il piccolo che già era diventato la “mascotte” del Frangipane se n’è andato via dal Nido dall’ospedale, sulla carrozzina della giovane coppia, c’è stato chi non è riuscito a trattenere le lacrime”.

Ha ricordato Frieri, e di certo la storia a lieto fine del piccolo adottato proprio a Natale non verrà scordata facilmente.