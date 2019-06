Mirabilandia, l’ultimo straziante saluto a Edoardo. L’avvocato: “Ho elementi importanti”

Dopo la tragedia di Mirabilandia, l’ultimo straziante saluto al piccolo Edoardo e una rivelazione da parte dell’avvocato difensore che potrebbe cambiare l’ordine delle cose

L’ultimo saluto al bimbo annegato a Mirabilandia, con una città in lutto e i familiari distrutti dal dolore.

Il funerale di Edoardo Bassani

Castrocaro Terme si è fermata ieri pomeriggio con un lutto cittadino per i funerali del piccolo Edoardo Bassani. Una città che si è raccolta attorno alla famiglia del piccolo e che ha dato così l’ultimo saluto.

Una bara bianca e la sua ruspa preferita in miniatura posata sopra, fuori dalla Chiesa di San Niccolò e San Francesco di Castrocaro Terme tra lacrime e negozi chiusi.

Il nonno ha postato un video su YouTube di soli 15 secondi, dove ci sono le immagini sorridenti di quel nipotino che lui chiama

“l’amore della sua vita”

Un nonno che accompagna la bara insieme ai genitori del piccolo, anche la mamma che risulta tra i 10 indagati per la tragedia e che non ha smesso di piangere, ancora sotto shock.

L’autopsia e la rivelazione dell’avvocato difensore

Il piccolo è deceduto per annegamento, come si evince dai primi esami dell’autopsia ed è rimasto 3 minuti in agonia prima che uno dei bambini – che giocavano nella piscina – si accorgesse di lui e chiamasse il bagnino responsabile della sicurezza.

A Verona si lavora per l’analisi della salma del piccolo Edoardo e a fine luglio tutti i consulenti, hanno appuntamento presso l’Istituto di Medicina legale per mettere insieme e divulgare tutti i dettagli degli esami.

Nel mentre, l’avvocato della madre del bambino – come rivelato ad Ansa – possiede degli elementi molto importanti che porteranno la donna ad essere scagionata da qualsiasi accusa.