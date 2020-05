Cos’è MioCinema, la piattaforma di My Movies che mantiene vivo il rapporto tra pubblico e sale cinematografiche locali

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a MioCinema, una piattaforma innovativa che arriva a supporto delle sale e degli spettatori, in un ambiente colpito come quello cinematografico durante la fase del Covid-19!

Cos’è MioCinema

MioCinema è una piattaforma on demand che nasce come strumento per gli appassionati di cinema, offrendo, come messo in evidenza da MyMovies, sito che la ospita, la visione in sala, film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive, interviste e altro.

Da lunedì 18 maggio, chi apprezza il cinema d’autore avrà a disposizione una piattaforma dedicata, con la prima visione de I miserabili di Ladj Ly.

A cosa serve

MioCinema si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per il pubblico del cinema di qualità e, allo stesso tempo, collaborare con le sale italiane.

Gli spettatori vivranno l’esperienza della sala, accedendo a una piattaforma legata alle sale che frequentavano. Allo stesso tempo, la community prevede il coinvolgimento diretto delle sale cinematografiche sparse sul territorio nazionale.

Come funziona

Al momento della registrazione al sito, che è del tutto gratuita, l’utente sarà invitato a scegliere la sua sala di riferimento tra i cinema del proprio comune di residenza che hanno aderito all’iniziativa.

Dopo aver indicato il proprio cinema, lo spettatore potrà consultare l’offerta di film in premium video on demand e dei film della library on demand.

Al momento la piattaforma di MioCinema non prevede alcun abbonamento, come accade ad esempio su Netflix, Prime Video o Disney Plus, ma mantiene attiva la gestione cinematografica attorno al sistema on demand.

L’utente potrà, quindi, acquistare la visione di singoli film, che rimarranno a sua disposizione per 30 giorni e per 48 ore dopo il primo “play”.