Minori chiusi dentro il container: il viaggio da incubo dalla Serbia

Un viaggio da incubo per cinque minori chiusi dentro un container: dalla Serbia all’Italia con direzione Campania.

Cinque minorenni sono stati scoperti all’interno di un container che proveniva dalla Serbia. Sono tutti di origine afghana e sono stati gli inquirenti ad intercettarli nelle prime ore della mattinata di ieri quando il camion si trovava a Todi – Perugia.

Secondo le informazioni dei media nazionali, il container è partito dalla Serbia in data 15 giugno – un contenitore di vetro diretto in Campania con a bordo i cinque ragazzini. È stato l’autista del camion, un uomo di origini serbe, a contattare gli inquirenti non appena arrivato ad un area di servizio: sentendo dei rumori che provenivano dal container stesso mentre viaggiava, l’uomo ha pensato ad un problema tecnico.

Una volta che si è fermato e si è avvicinato allo stesso, sentendo voci e rumori. È stato in quel momento che ha avvertito le forze dell’ordine.

Una volta che i Carabinieri sono giunti sul posto hanno confermato la presenza di persone all’interno del camion e una volta aperto hanno trovato dei ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Gli stessi sono stati controllati, rifocillati e idratati: hanno raccontato di essere stati fatti salire sul mezzo quando di trovavano in un’area di sosta tra Slovenia e Croazia dietro un pagamento di 2.500 euro a testa.

Hanno trascorso questi giorni di viaggio nascosti tra le merci, così da non essere visti e trovati. I giovani ora sono in una struttura di accoglienza di Todi.