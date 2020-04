Ministro Gualtieri, “Decreto di aprile sarà rapido”: novità sul bonus 600 euro

Novità in arrivo per il bonus di 600 euro previsto dal nuovo decreto liquidità varato ad aprile. Lo spiega il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Con la firma del nuovo Decreto Liquidità sono in arrivo 600 euro per i lavoratori con partita Iva che ne hanno i requisiti. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha voluto precisare che non ci saranno i ritardi subiti fino ad ora, ecco i dettagli.

Il decreto di aprile tra lockdown e nuove misure economiche

Secondo gli ultimi bollettini la curva di crescita dei casi di coronavirus ha registrato una lieve flessione negli ultimi giorni ma i numeri non sono rassicuranti.

Come ha ribadito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la necessità primaria è ancora quella di contenere il contagio e a tal proposito si è deciso di prorogare il lockdown fino al 3 maggio.

Distanziamento sociale ed evitare gli spostamenti dunque è ancora la parola chiave, ma qualche attività potrà ripartire.

Il rischio di crisi economica è molto alto e per questo il Governo ha varato il nuovo decreto economico chiamato Decreto Liquidità, che prevede il sostegno alle imprese.

Roberto Gualtieri spiega: “Bonus più veloce e prestiti erogati”

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha precisato che il nuovo decreto avrà modalità di attuazione riguardo al bonus previsto di 600 euro più veloci di quello di marzo.

“So che in queste ore all’Inps si stanno erogando i 600 euro che dovrebbero essere assegnati tutti entro la prossima settimana.” “La prossima tranche sarà erogata più rapidamente e srà molto più consistente del decreto marzo”

Precisa Gualtieri nell’intervista al Tg3 come riporta La Repubblica e rimarca il desiderio del Governo che nessuno deve perdere il posto di lavoro per il coronavirus.

Riguardo poi ai prestiti alle imprese il ministro dell’Economia assicura che si sta lavorando rapidamente per assicurare la garanzia di Sace e che: