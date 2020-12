Ministro Azzolina, la conferma sulla scuola: “C’è l’accordo”

Il Ministro Azzolina tramite un post di Facebook esulta per l’accordo che è stato raggiunto sulla scuola e la sua riapertura.

Con un post di Facebook il Ministro Azzolina ha confermato l’accordo per la riapertura della scuola, tra sicurezze e dettagli ancora da limare.

L’accordo sulla riapertura della scuola

Il ministro dell’Istruzione ha confermato con un post social sulla sua pagina che il rientro in classe per le superiori sarà il 7 gennaio, a seguito dell’accordo siglato in serata di ieri:

“sono molto felice per l’intesa siglata con regioni – province – comuni. tutti gli studenti delle scuole secondarie e secondo grado finalmente potranno tornare a scuola”

Il Ministro ribadisce di aver fatto il possibile perché questo accadesse e che finalmente il 7 gennaio si potrà avere una ripartenza adeguata:

“un accordo che prevede delle novità con il rafforzamento del sistema di tracciamento nelle scuole”

Linee guida e misure a scuola

Un annuncio chiaro e diretto, come da conferma del Presidente Anci Antonio Decaro subito al termine della riunione in merito alle linee guida per la ripresa dell’anno scolastico. Una decisione presa alla pari da tutto l’esecutivo, proprio per permettere agli studenti di ritornare ad una vita quasi del tutto normale e di concludere la seconda parte dell’anno scolastico in presenza.

Il nodo trasporti e orari di ingresso saranno scaglionati da territorio a territorio, in base alla specificità del territorio stesso.

Il Premier Conte ha evidenziato che questo passo sia sempre stato un obiettivo da raggiungere, come da suo intervento a Porta a Porta:

“una sfida che non abbiamo assolutamente trascurato”

Il premier ha raccomandato per una apertura differenziata e decisa per città in città, ripristinando la presenza al 50%. Nei prossimi giorni ci saranno maggiori dettagli in merito all’accordo e sulle date che ogni Regione intenderà mettere sul tavolo, dopo questo incontro di ieri.