Minibot, caos e scontri tra Tria Salvini e Di Maio. Ma che cosa sono?

Il caso dei Minibot sta scaldando il governo contro Tria, che boccia l’idea dando loro un parere negativo. Ma cosa sta succedendo?

Che cosa sono i minibot?

In questi giorni si sente spesso parlare di questi titoli di Stato e del grande caos che stanno suscitando in Parlamento. Ma non tutti sanno di cosa si tratta in realtà: parliamo di un surrogato di titoli di Stato, che non vengono assegnati in una delle aste del Tesoro.

Sono privi di ogni tipologia di scadenza e devono essere intesi come titoli fruttiferi. Somigliano vagamente alle banconote che si utilizzano normalmente, con un valore che va da 5 sino a 100 euro con utilizzo sia da privati e sia da imprese.

Per i pagamenti si tratta di beni legati allo Stato oppure servizi vari come benzina oppure tasse.

Lo scontro tra Tria – Salvini e Di Maio

C’è però da alcuni giorni un grande scontro da parte di Salvini e Di Maio nei confronti di Tria.

Il ministero dell’Economia valuta questa soluzione negativa:

“questa cosa sta nel loro programma”

Per questo motivo i due vicepremier hanno chiesto a Tria di trovare una soluzione alternativa al fine di mandare avanti il tutto.