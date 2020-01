Mindful eating: ecco cosa significa mangiare consapevolmente

Hai mai sentito parlare di mindful eating? Ti spieghiamo in cosa consiste questo modo di mangiare.

Se mangi cibo spazzatura, sappi che non metti in atto una dieta sana. Se vuoi cambiare le tue abitudini alimentari, puoi optare per il mindful eating.

Che significa? Semplicemente, attuare un grande cambiamento: imparare a prestare attenzione a ciò che si mangia, ai sapori, ai condimenti e a come ci si sente dopo aver mangiato.

Non solo: è bene capire anche i propri bisogni alimentari, alle emozioni che hanno scatenato la necessità di cibarsi.

I cambiamenti avvennero lentamente, ma prestando attenzione si rivelò essere il cambiamento di abitudine chiave. Una volta apportata questa modifica, finalmente sono avvenute altre modifiche, dopo anni di tentativi.

Che cos’è il Mindful Eating, ossia consumo consapevole?

Il consumo consapevole fa leva su diversi approcci, alcuni radicati nello Zen e in altre forme di buddismo, altri legati allo yoga.

In sostanaza, quello che è importante è quanto segue: invece di mangiare senza pensare, mettendoti il ​​cibo in bocca quasi inconsciamente, non assaggiando veramente il cibo che stai mangiando, devi noti i tuoi pensieri, i sentimenti e le sensazioni.

Impari a prestare attenzione a:

Perché hai voglia di mangiare e quali emozioni o bisogni potrebbero scatenare il cibo;

Cosa stai mangiando e se è salutare o no;

L’aspetto, l’olfatto, il gusto, la sensazione del cibo che stai mangiando;

Come ti fa sentire mentre lo assaggi, mentre lo digerisci e durante il giorno;

Quanto sei sazio prima, durante e dopo aver mangiato;

Le tue emozioni durante e dopo aver mangiato.

Da dove proviene il cibo, chi potrebbe averlo coltivato, quanto avrebbe potuto soffrire prima che fosse ucciso, se fosse stato coltivato biologicamente, quanto fosse stato trasformato, quanto era fritto o troppo cotto, ecc.

Questa è un’abilità, una forma di meditazione davvero, che non acquisisci solo dall’oggi al domani.

Ci vuole pratica e ci saranno momenti in cui ti dimentichi di mangiare consapevolmente e ci saranno inizi e riprese. Ma con la pratica e l’attenzione, puoi diventare molto bravo in ciò.

I benefici del mangiare consapevole

I benefici del mangiare consapevolmente sono sorprendenti ed è importante conoscerli mentre consideri la pratica.

Ci sono tanti vantaggi, alcuni più importanti, anche se mentre apprendi la pratica potresti scoprirne molti di più.

Tanti, infatti, provengono dall’esperienza personale, ma molti di essi sono supportati dalla ricerca.

I principali vantaggi:

Impari a mangiare quando hai fame e ti fermi quando sei sazio.

Impara ad assaggiare veramente il cibo e ad apprezzare il gusto di un cibo sano.

Inizi lentamente a renderti conto che il cibo malsano non è gustoso come pensavi, né ti fa sentire molto bene.

Come risultato dei tre punti precedenti, perderai spesso peso se sei in sovrappeso.

Inizi a risolvere i problemi emotivi che hai intorno al cibo, anche se ci vorrà del tempo.

L’eccesso di cibo sociale può diventare un problema minore: puoi mangiare consapevolmente mentre socializzi, con la pratica e non mangiare troppo.

Inizi a goderti di più l’esperienza culinaria e, di conseguenza, a goderti di più la vita, quando sei più presente.

Può diventare un rituale di consapevolezza che non vedi l’ora di attuare.

Impari come il cibo influisce sul tuo umore ed energia durante il giorno e quali cibi sono più adeguati al tuo esercizio, il lavoro e il gioco.