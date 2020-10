Minaccia di lanciarsi dal tetto, Carabiniere la salva: la foto dell’abbraccio con il militare

Il militare è riuscito a convincere la donna a desistere dalle sue intenzioni, poi le si è seduto accanto per abbracciarla.

L’episodio è accaduto a Mentana, nord est di Roma.

Tenta il suicidio dal tetto di casa

È salita sul tetto della sua abitazione decisa a farla finita, ma un eroe in divisa l’ha convinta a rinunciare a quella drammatica intenzione.

È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre a Mentana, periferia di Roma. Una donna di 51 anni era salita sul tetto di casa per buttarsi giù. I vicini hanno notato tutto ed hanno allertato i militari dell’Arma.

In attesa di arrivare sul posto, i Carabinieri hanno cercato di spiegare alle persone presenti sul posto come intervenire, per cercare di parlarle e prendere tempo.

Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, è toccato a loro intervenire. Ed è stato proprio grazie alle parole dei due carabinieri saliti sul tetto che la 51enne di Mentana ha rinunciato a lanciarsi nel vuoto per farla finita.

La foto commuove il web

I militari hanno condiviso lo straordinario intervento sulla loro pagina Facebook. Nella foto, che in breve tempo ha fatto il giro del web, si vede uno dei due militari seduto accanto alla donna ed abbracciarla, per offrirle sostegno in un evidente momento di difficoltà.

“Contrastiamo il crimine, vigiliamo sulla sicurezza dei cittadini, ma soprattutto rispondiamo alla vostra richiesta di aiuto: siamo Carabinieri”

si legge nel post a corredo della foto.

La donna è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti e perché quel tentativo fatto lo scorso mercoledì resti l’unico.