Mina Settembre, spoiler del 7 febbraio: Domenico accusato di abusi

Nuovo atteso appuntamento con la fiction campione di ascolti con Serena Rossi e Giuseppe Zeno: colpi di scena e novità per Mina!

La serie tv Mina Settembre in onda la domenica sera su Rai 1 in prima visione assoluta continua a mietere successi ed i fan attendono con ansia le anticipazioni sui prossimi episodi.

Mina sarà impegnata in nuovi casi mentre la sua liaison con Domenico continuerà ad essere complicata. In più una tremenda accusa verrà mossa al ginecologo da una ragazza. Cosa farà Gelsomina?

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nella quinta puntata di Mina Settembre continua a leggere!

Mina Settembre, spoiler 5′ puntata: Tra Mina e Domenico torna il sereno

La fiction con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti è stata accolta in maniera ottima dal pubblico e dalla critica.

La serie che tratta le avventure sia lavorative che amorose dell’assistente sociale Gelsomina, sullo sfondo di una Napoli dalle mille sfumature, ha stracciato nella scorsa puntata Live-Non è la D’Urso. Mina Settembre ha infatti superato il 24% di share, pari a più di sei milioni di telespettatori.

Nella prossima puntata, la quinta vedremo come primo l’episodio dal titolo “La vita è un morso”. Mina si farà carico di un nuovo difficile caso, quello di Michele che si trova agli arresti domiciliari.

L’uomo chiederà alla donna di intercedere per lui per ottenere un permesso speciale: vorrebbe partecipare al funerale del suo amico, morto per un tumore.

Nel frattempo Mina recupererà il rapporto di complicità che si era creato con il bel Domenico nel frattempo ritornato ad abitare assieme ai genitori.

Anticipazioni puntata del 7 febbraio: Domenico accusato di abuso

Il secondo episodio della serata sarà “Un giorno brutto” e vedrà la storia incentrarsi proprio sulla figura di Domenico.

La migliore amica di Mina, Irene (Christiane Filangeri), sarà molto agitata perché per errore lei e l’amica si sono scambiate le loro agende. Mina cercherà il modo per far riavere ad Irene la sua agenda ma non riuscirà nell’intento: un problema impensabile la fermerà.

Senza preavviso infatti, una ragazza lancerà tremende accuse ai danni di Domenico: l’uomo verrà indicato come il responsabile di un abuso nei confronti della giovane.

Un fulmine a ciel sereno per il ginecologo del consultorio e per tutti quelli che lo conoscono e stimano: cosa farà Mina?

Se non vuoi perderti nemmeno una puntata della fiction Mina Settembre sintonizzati tutte le domeniche a partire dalle 21.25 su Rai 1 per altre imperdibili avventure!