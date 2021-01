Mina Settembre, 3′ puntata: il lutto di Mina, l’avvicinamento di Domenico

Torna domenica 24 gennaio la terza puntata della fiction di Rai 1 con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Ecco gli spoiler!

Ottimi gli ascolti per la fiction targata Rai che porta in scena la lotta quotidiana di un’assistente sociale, sullo sfondo la bellissima Napoli.

Se sei curioso di scoprire cosa ci riservano i prossimi due episodi di Mina Settembre continua a leggere!

Mina Settembre, spoiler prossima puntata: il dolore per Vittorio

Dopo i primi due appuntamenti di domenica e lunedì scorsi la fiction Ra1 si riposiziona nel suo originario slot domenicale. La terza attesissima puntata andrà dunque in onda domenica prossima 24 gennaio 2021.

Gli episodi che vedremo saranno sempre due, “Onora il padre” e “Andare Avanti” e vedremo sempre protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti e Christiane Filangieri.

La vita di Gelsomina alias Mina Settembre ruota attorno al suo amato lavoro come assistente sociale. Proprio la scelta di tale lavoro per la donna è arrivata dopo un grande dolore: la morte di suo padre Vittorio.

Mina nella terza puntata dovrà riaffrontare il dolore del lutto poiché arriverà l’anniversario della scomparsa di Vittorio. Le persone accanto a lei sembrano non capire il suo nervosismo: la madre Olga non vorrebbe celebrare l’evento, l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) dà poca importanza alla cosa.

Nel frattempo il suo lavoro l’assorbe con casi sempre più impegnativi. Il primo riguarda una donna in dolce attesa che rischia di essere sfrattata: nell’intricato caso viene alla luce una truffa ed i sospetti ricadono sul fidanzato di Titti, grande amica di Mina.

L’assistente sociale dovrà dunque cercare di far capire a Titti che Max potrebbe essere coinvolto anche se l’amica non vuole sentire ragioni.

Il secondo caso per Mina riguarda invece un ex parcheggiatore divenuto clochard dopo aver perso la famiglia. Mina lo conosce molto bene e prende a cuore il suo caso per aiutarlo a risollevarsi.

Anticipazioni del 24 gennaio: Mina sempre più vicina a Domenico

A complicare la vita di Mina non è solo il lavoro. La vicenda sentimentale con Domenico è sempre più intricata.

Tra i due c’è una forte attrazione ed entrambi avrebbero voglia di lasciarsi andare ma hanno deciso di raffreddare la situazione a causa del rapporto che lega ancora Domenico alla sua compagna.

È stata Mina a decidere di allontanare momentaneamente Domenico finché non chiarirà la sua posizione con la compagna Piera che attualmente è in Africa. Il ginecologo del consultorio (Giuseppe Zeno) proverà dunque a contattare la ex.

Non solo, Domenico starà accanto a Mina in un momento molto difficile per lei. Intorno alla figura del padre scomparso si addensano i sospetti del tradimento e l’assistente sociale vuole vederci chiaro. Andrà così alla ricerca della presunta amante partendo per Vietri: sarà Domenico ad accompagnarla.

I due saranno sul punto di lasciarsi andare alla passione ma qualcosa interverrà per disturbarli.

