Mina Settembre, 2′ puntata: nuovi casi per Mina, Domenico si allontana

Seconda attesissimo puntata della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno eccezionalmente in onda di lunedì sera. Ecco tutte le anticipazioni.

L’assistente sociale Mina sarà alle prese con nuovi complicati casi che la colpiranno molto emotivamente, nel frattempo tra lei è Domenico la tensione sale ma i due si allontaneranno.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nella fiction Mina Settembre del 18 gennaio continua a leggere!

Mina Settembre anticipazioni 2′ puntata: nuovi casi per l’assistente sociale

L’assistente sociale Mina Settembre ha già mostrato nei primi due episodi il carattere testardo e dedito al suo lavoro che prende come una vera e propria missione.

Anche nella seconda puntata per Mina si presenteranno dei casi molto complessi che richiederanno tutta la sua buona volontà.

Nell’episodio numero 3 della serie tv intitolato “Il pappice e la noce”, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi dovrà occuparsi del caso di un ragazzo di nome Thomas con un grande talento musicale.

Il suo intervento sarà richiesto direttamente da uno dei docenti del giovane, preoccupato perché il ragazzo sta frequentando alcune persone che potrebbero portarlo sulla cattiva strada. Sarà compito di Mina cercare di riportarlo sulla retta via.

Nel secondo episodio dal titolo “Ansia da prestazione” protagonista sarà sempre un ragazzo ma questa volta la cosa toccherà molto da vicino Mina. Si tratta infatti del figlio della sua grande amica Irene (Cristiane Filangeri) che lei stessa ha visto crescere come fosse suo nipote.

Il giovane Gianluca ha da poco intrapreso una storia con una donna più grande e la madre è molto preoccupata per tale motivo. Mina con la sua sensibilità dovrà cercare di risolvere anche questo caso senza però farsi troppo coinvolgere. Ce la farà?

Spoiler del 18 gennaio: Mina tra Domenico e l’ex marito

Nonostante per Mina il lavoro sia la cosa più importante non è insensibile alle emozioni. La donna ha da poco chiuso la sua storia d’amore con il marito Claudio interpretato da Giorgio Pasotti poiché ha scoperto un tradimento che l’ha molto segnata anche perché non si è sentita capita nel suo desiderio di cambiare vita lavorativa.

L’incontro con Domenico (Giuseppe Zeno), il ginecologo del consultorio ha riportato luce nella sua vita. L’uomo è molto apprezzato nell’ambiente femminile di colleghe ma pare che per Mina si sia risvegliato un interesse particolare.

L’assistente sociale ed il ginecologo hanno passato insieme la serata di Capodanno vivendo momenti sereni che li hanno avvicinati molto. Quando ritornano alla routine lavorativa però tra i due cala un sipario perché daranno priorità al lavoro.

Prossimi appuntamenti

La fiction Mina Settembre è andata in onda domenica 17 gennaio ed eccezionalmente lunedì 18 gennaio. Per i restanti episodi- 8 in totale- il giorno prescelto sarà sempre la domenica sera.

Rivedremo la fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti domenica 24 e 31 gennaio.

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena non resta che sintonizzarti su Rai 1 in prima serata per una nuova puntata di Mina Settembre!