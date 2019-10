Mina irriconoscibile, la prima foto sui social dopo 41 anni di assenza dalla Tv

Mina Mazzini, la figlia Benedetta pubblica una foto sui social che ritrae la madre: il primo scatto privato dopo 41 anni dall’ultima apparizione in Tv

Mina, all’anagrafe Mina Anna Maria Mazzini, è uno dei miti della canzone italiana. Dopo oltre 40 anni di assenza dal piccolo schermo, riappare sui social emozionando i fan. Ecco come si è mostrata nella foto pubblicata dalla figlia Benedetta Mazzini, poche ore fa.

Mina ritorna in uno scatto social dopo 41 anni di lontananza dal piccolo schermo

Come è noto l’ultima apparizione della grande Mina Mazzini, risale ad oltre 40 anni anni fa, precisamente al 23 agosto del 1978 quando solcò per l’ultima volta un palco per uno dei suoi concerti, a a Bussoladomani di Viareggio.

Da li, il triste addio dal piccolo schermo, un addio che i suoi fan ancora oggi dopo 2 ventenni non sono riusciti a mandare giù, sperando in un suo ritorno. Pare che il motivo, del suo allontanamento sia dovuto ad una broncopolmonite virale, a seguito della quale fu necessaria una lunga convalescenza e dopo cui prese la radicale decisione di dare uno stop alla sua carriera.

A distanza di anni, la ritroviamo sui social grazie ad un post pubblicato dalla figlia Benedetta Mazzini, scattata dalla sua casa in Svizzera a Lugano. La cantante è riconoscibile di spalle, per la sua iconica chioma rossa raccolta in un tuppo e gli occhialoni da sole, mentre con il genero guarda ‘gangsta rapper venezuelani’.

L’emozione dei fan

Nel rivederla, ai fan è letteralmente scoppiato il cuore, emozionatissimi nell’incontrarla sui social, lo scatto ha ottenuto subito migliaia di like e commenti, in cui ringraziano la figlia dell’icona della musica italiana, per aver condiviso quello scatto:

‘se fossi il tuo ragazzo e starei seduta accanto alla tua mamma, non starei più in me…appena ho visto la foto sono saltata dalla gioia’…un abbraccio alla SIG. Mazzini’

e ancora, tanti gli abbracci e le manifestazioni di affetto per Mina e le richieste di fotografarla di nascosto per poterla vedere ancora una volta:

‘ahhh finalmente…. la tua MAMMINA dai, prenditi sto vizio di fotografarla di nascosto’

Ecco lo scatto che ha fatto scoppiare il cuore dall’emozione i fan: