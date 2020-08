Mina, chi sono i figli della celebre artista? Benedetta uguale a lei – FOTO

Chi sono i figli di Mina, vediamo tutte le curiosità riguardanti figli della Tigre di Cremona, Benedetta Mazzini e Massimiliano Pani

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi ai figli di Mina!

Chi sono i figli di Mina

Mina, soprannominata la Tigre di Cremona, è una delle cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. Considerata ancora oggi una delle più grande interpreti italiane di sempre, se non la maggiore, è amata e acclamata non solo nel nostro Paese.

Non stupisce affatto che, con il suo talento, la donna abbia allevato due figli che sono entrambi artisti: in fondo il talento è un’eredità piuttosto preziosa.

Attrice e conduttrice televisiva lei, compositore lui, scopriamo di più su Benedetta Mazzini e su Massimiliano Pani.

Chi è Massimiliano Pani

Classe 1963, Massimiliano Pani è il primogenito di Mina. L’uomo è nato dalla storia d’amore tra la cantante e Corrado Pani. Una liaison, quella, che fece gridare allo scandalo: lui era sposato e in Italia, a quei tempi, il divorzio non era ancora stato introdotto. Questa vicenda costò alla cremonese l’allontanamento momentaneo dalla Rai.

Il figlio di Mina ha seguito le orme della madre ed è diventato oggi un affermato compositore e arrangiatore, nonché produttore discografico.

Pani si è sposato due volte: la sua seconda moglie dell’uomo è nota al grande pubblico italiano per la sua partecipazione come valletta in Ok, il prezzo è giusto.

Chi è Benedetta Mazzini

Benedetta Mazzini ha preso il cognome della madre ed è la secondogenita di Mina, nata dal matrimonio della cantante con il giornalista Virgilio Crocco.

La donna è oggi protagonista del mondo dello spettacolo come attrice e conduttrice per radio e tv.

Non è sposata e non ha figli, ma in passato ha avuto un’importante storia d’amore con il cantante spagnolo Enrique Bunbury e prima ancora con J-Ax.